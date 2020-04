Star Wars Battlefront 2: Mit The Battle of Scarif erscheint das letzte große Inhalts-Update

Mit The Battle of Scarif erscheint heute das letzte große Inhalts-Update für den Shooter Star Wars Battlefront 2. Das hat Creative Director Dennis Brännvall in einem Community-Update bekannt gegeben und betont, dass die Vision von DICE für das Spiel nach mehr als zwei Jahren und 25 kostenlosen Updates damit komplett sei.In The Battle of Scarif warten Schlachten auf einem idyllischen Planeten mit Tropen-Flair, bei denen der Kinofilm-Ableger Rogue One: A Star Wars Story als Inspirationsquelle diente. Im Spielmodus Instant Action bekommt man mit dem Update außerdem die Möglichkeit, auf allen Koop-Schauplätzen alleine gegen KI-Gegner anzutreten.Zudem kommen Electronic Arts und DICE dem Wunsch vielen Spieler nach, weitere Helden und Schurken aus der aktuellen Film-Trilogie hinzuzufügen. Angelehnt an Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker, der ab 30. April zum Verkauf angeboten wird, ergänzt das Update die Figuren-Auswahl um Rey mit ihrem gelben Lichtschwert, Kylo Ren mit seiner neu geschmiedeten Maske und der wieder erweckte Imperator Palpatine. Weitere Infos zu The Battle of Scarif gibt es im Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite.Auch wenn das Update das vorläufige Ende des regelmäßigen Inhalts-Nachschubs markiert, wollen die Entwickler das Spiel auch in Zukunft weiter unterstützen, werden sich dabei aber ab sofort vornehmlich auf Community-Herausforderungen und wiederkehrende Ingame-Events wie Double XP konzentrieren.Letztes aktuelles Video: The Battle on Scarif Community Update