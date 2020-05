PlayStation 4 Pro: Limitiertes Bundle mit The Last of Us Part 2 angekündigt

Am 19. Juni 2020 erscheint zusammen mit The Last of Us Part 2 auch eine Limited Edition der PlayStation 4 Pro im Design des Spiels. Die Limited Edition enthält eine limitierte (gravierte) PlayStation 4 Pro, einen limitierten DualShock 4 Wireless-Controller, eine physische Version des Spiels und einen Download-Code, mit dem digitale Inhalte wie ein dynamisches PS4-Design, Avatare und mehr heruntergeladen werden können.Produktbeschreibung von Sony: "Die Limited Edition der Konsole präsentiert sich mit schwarzer, matter Oberfläche, in die Ellies Tattoo eingraviert ist. Der Limited Edition DualShock 4 Wireless-Controller, der auch separat erworben werden kann, beeindruckt durch ein mattes Schwarz, das durch weiße Shapes, Ellies Farn-Tattoo und das Logo von The Last of Us Part 2 auf dem Touchpad geschmückt wird."Ein limitiertes Wireless-Headset in einer "Limited Gold Edition" sowie eine lizensierte 2T-Festplatte von Seagate (Limited Edition The Last of Us Part II Seagate Game Drive 2 TB) sollen ebenfalls erhältlich sein.Die limitierte Konsole, das Wireless-Headset sowie der DualShock 4 Wireless-Controller können in Deutschland und Österreich bei Saturn und Media Markt erworben werden, in der Schweiz bei teilnehmenden Händlern.Am morigen Mittwoch word Sony außerdem die nächste Episode von "Inside The Last of Us Part 2" veröffentlichen. Versprochen werden tiefere Einblicke in "das Gameplay des Spiels".