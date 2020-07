Iron Harvest: Open Beta als "Pre-Season" angekündigt; drei Fraktionen im Skirmish-Trailer

Einblick in die Missionen der Kampagne

Scharmützel- und Herausforderungskarten: Spieler stellen sich alleine der KI - oder gemeinsam mit einem Mitspieler im Koop-Modus

Kompetitiver Multiplayer: Spieler fordern andere Spieler (1v1, 2vs2 oder 3vs3) heraus

Organisierter Multiplayer: Details folgen

Deep Silver und King Art Games werden einen offenen Betatest (genannt Pre-Season) für Iron Harvest veranstalten. Ab dem 30. Juli können interessierte Spieler via Steam an der Open Beta teilnehmen. Diese Pre-Season wird als Vorbereitung für die diesjährige "digitale gamescom" dienen, in deren Rahmen "noch weitere Aktionen" stattfinden sollen.Pre-Season Inhalte:Iron Harvest wird am 1. September auf PC via Steam, GOG.com und Epic Games Store sowie als Boxversion inkl. digitalem Artbook und Soundtrack im stationären Handel erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind derzeit für Anfang 2021 geplant. Zugleich ist der folgende Skirmish-Trailer veröffentlicht worden, der einen Blick auf die drei Fraktionen (Polania, Sächsisches Imperium und Rusviet) erlaubt.Letztes aktuelles Video: Skirmish Trailer