Iron Harvest: Das sächsische Imperium mit Mechs, Stiefmutter und Gunter von Duisburg

In Iron Harvest (1920+) stehen sich drei Fraktionen auf dem Echtzeit-Stragtie-Schlachtfeld gegenüber: Rusviet, Polania und das sächsische Imperium. Die letztgenannte Fraktion stellen Entwickler KING Art Games und Publisher Deep Silver im folgenden Video näher vor. Neben den Mechs Wotan, Erlkönig und Isegrim werden auch die "normalen" Einheiten sowie die Helden und ihre Stärken bzw. Schwächen thematisiert. Interessierte Spieler können an der laufenden Pre-Season-Beta (Open Beta) auf Steam teilnehmen. Iron Harvest erscheint am 1. September 2020 für PC. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One folgen später.Letztes aktuelles Video: Saxony Faction FeatureDas sächsische Imperium: "Als Land mit einer der einflussreichsten Vergangenheiten in Europa stehen dem stolzen Imperium harte Zeiten bevor, in denen sich die Eliten und die Aristokratie nach dem Großen Krieg gedemütigt fühlen und dazu genötigt sehen, ihre Ehre auf dem Schlachtfeld wieder herzustellen. Die sächsischen Mechs sind nicht selten nach legendären Persönlichkeiten und Figuren der alten Heldensagen und Mythen benannt. Und mit einem Blick auf die enorme Feuerkraft, die sie auf die Schlachtfelder wirken lassen, werden Brunhilde, Eisenhans und Grimbart - um nur einige wenige zu nennen - diese dunklen Geschichten gerecht. Doch wie einst Siegfried, so hat auch jede noch so grausame Kriegsmaschine ihre schwache Stelle auf ihrem Rücken."