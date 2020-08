Iron Harvest: Story-Trailer und gamescom-Turnier

Deep Silver und King Art Games haben einen Story-Trailer zu Iron Harvest (1920+) veröffentlicht. Das Video zeigt die drei Fraktionen Polania, Sächsisches Imperium und Rusviet sowie ihre Helden, die tiefer und tiefer in einen Konflikt verstrickt werden. Der Trailer soll zugleich einen Blick auf das Storytelling in dem Echtzeit-Strategiespiel erlauben.Iron Harvest wird Teil der digitalen gamescom.global 2020. Besucher des digitalen Events finden Iron Harvest auf den Koch-Media-Unterseiten auf gamescom.global (ab dem 27. August). Die digitale gamescom findet vom 27. bis 30 August 2020 statt und dient als Plattform für die eSports-Endrunden. In Kooperation mit der ESL und TaKeTV veranstalten Deep Silver und KING Art Games einen zweitägigen Wettbewerb. Die Teilnehmer sind eine gemischte Gruppe, bestehend aus den vier Gewinnern des ESL Iron Harvest Pre-Season Cups sowie vier ausgewählten RTS Pro-Gamern.Iron Harvest wird am 1. September für PC via Steam, GOG und Epic Store sowie im Einzelhandel erscheinen. Die Veröffentlichung der Konsolen-Versionen folgt im Frühjahr 2021.Letztes aktuelles Video: Story Trailer