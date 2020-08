Iron Harvest: Die Polania-Fraktion im Video

Kurz vor dem Verkaufsstart von Iron Harvest (1920+) ist die dritte der drei spielbaren Fraktionen näher vorgestellt worden: die Republik Polania. Polania ist ein Staat, der eigentlich durch Landwirtschaft geprägt ist, sich aber selbst zwischen Hammer und Amboss wiederfindet, als die Rusviet und das Sächsische Imperium ihre Truppen mobilisieren. Die Spieler kämpfen für Polanias Souveränität, sammeln ihre Truppen um Anna und ihren Bären Wojtek, um die limitierten Ressourcen, die ihnen zur Verfügung, stehen effektiv zu nutzen.Iron Harvest wird am 1. September für PC via Steam, GOG und Epic Store sowie im Einzelhandel erscheinen. Die Veröffentlichung der Konsolen-Versionen folgt im Frühjahr 2021. Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: Polania Faction Feature