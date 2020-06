The Uncertain: Last Quiet Day: 3D-Adventure wird kostenlos auf Steam verteilt

Bei Steam wird das klassische 3D-Adventure The Uncertain: Last Quiet Day kostenlos angeboten ( zur Website ). Der normale Preis beträgt sonst 14,99 Euro. Man kann das Spiel dauerhaft behalten, wenn man es bis zum 9. Juni um 19:00 Uhr auf Steam anfordert. Es gelten (wie immer) folgende Einschränkungen: Nur solange der Vorrat reicht. Spiele, die Sie kostenlos aus einer Werbeaktion erhalten, geben keine Steam-Sammelkarten.New Game Order (Entwickler): "The Uncertain: Last Quiet Day ist ein storybasiertes Adventure in einer postapokalyptischen Welt. Erlebst du aus der Perspektive des Elektrotechnik-Roboters RT-217NP, der sich sehr für die menschliche Rasse zu interessieren scheint, die jedoch in verheerenden Kriegen ausgelöscht worden ist. Erlebe beim Erkunden der zahlreichen Schauplätze deren mysteriöse Atmosphäre. Stelle deine Talente auf die Probe und löse diverse Rätsel. Triff tiefgreifende Entscheidungen und besprich faszinierende Angelegenheiten, um die ganze Wahrheit, die man dir vorzuenthalten versucht, zu erfahren.""Stell dir vor, du musst moralische Entscheidungen in einer Welt bar jeder Moral treffen. Logik regiert diese Welt und jede Entscheidung besteht nur aus Einsen und Nullen. Die meisten Konzepte erlangen so eine ganz neue Bedeutung, während andere nicht länger anwendbar sind. Zum Glück haben vernunftbegabte Wesen, auch wenn sie keine Menschen sind, immer eine Wahl."Diese Gratis-Aktion soll sehr wahrscheinlich auf den Nachfolger The Uncertain: Light At The End aufmerksam machen ( zur Website ).Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer