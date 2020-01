Metro Exodus: Zweite Erweiterung "Sam's Story" hat einen Releasetermin

"Sam's Story", die zweite Inhalts-Erweiterung für den Endzeit-Shooter Metro Exodus, erscheint am 11. Februar für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Sie ist Teil der Metro Exodus Expansion Pass, der zum Preis von 24,99 Euro auch den im August veröffentlichten DLC "The Two Colonels" enthält. Dieser konnte damals auch einzeln zum Preis von 7,99 Euro erworben werden - bei "Sam's Story" dürften Deep Silver und 4A Games einen ähnlichen Ansatz verfolgen, auch wenn es diesbezüglich keine offiziellen Angaben gibt und die zweite Erweiterung in Stores (noch) nicht separat gelistet wird.Auszug aus der Pressemitteilung:"'Sam’s Story' erzählt die Geschichte des US-Marine Sam, einem Spartan Ranger, der seit der Zerstörung Moskaus unter der Führung von Colonel Miller aktiv war und sich nun auf die Spuren Artjoms begibt und die Welt außerhalb der erdrückenden Tunnel der Metro entdeckt. Sam träumt bereits seit sehr langer Zeit davon, in sein Heimatland zurückkehren zu können und seinen Vater vielleicht noch lebend wiederzufinden."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog