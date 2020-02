Metro Exodus: Ist auch auf Steam erhältlich

Aktualisierung vom 15. Februar 2020, 17:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 06. Februar 2020, 10:36 Uhr:





Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus - returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL



— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020

Die PC-Version von Metro Exodus ist wie geplant auf Steam veröffenlicht worden (Drittanbieter-DRM: Denuvo Anti-Tamper). Bis zum 18. Februar wird die Standard Edition mit 40 Prozent Rabatt für 23,99 Euro angeboten (sonst 39,99 Euro; aktueller Preis im Epic Games Store). Die Gold Edition mit den beiden Erweiterungen The Two Colonels und Sam's Story kostet aktuell 38,98 Euro - ebenfalls 40 Prozent Rabatt.Metro Exodus hatte vor dem Verkaufsstart mit der Zeitexklusivität im Epic Games Store für viel Ärger gesorgt ( wir berichteten mehrfach ).Die PC-Version von Metro Exodus wird am 15. Februar 2020 (ab 06:00 Uhr) auch via Steam erhältlich sein. Bisher konnte der Shooter nur im Epic Games Store oder im Microsoft Store gekauft werden - oder man hatte es vor der Epic-Zeitexklusivität auf Steam vorbestellt. Der Preis des Spiels soll sich an der Version im Epic Games Store orientieren ( Quelle ). Im Epic Games Store kostet die normale Version derzeit 39,99 Euro. Im Microsoft Store wird das Spiel für 59,99 Euro (aktuell mit 66 Prozent Rabatt) angeboten.Darüber hinaus wird "Sam's Story", die zweite Inhalts-Erweiterung (im Expansion Pass), am 11. Februar 2020: "'Sam’s Story' erzählt die Geschichte des US-Marine Sam, einem Spartan Ranger, der seit der Zerstörung Moskaus unter der Führung von Colonel Miller aktiv war und sich nun auf die Spuren Artjoms begibt und die Welt außerhalb der erdrückenden Tunnel der Metro entdeckt. Sam träumt bereits seit sehr langer Zeit davon, in sein Heimatland zurückkehren zu können und seinen Vater vielleicht noch lebend wiederzufinden."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog