Metro Exodus: Umsetzungen für PS5 und XBS angekündigt, neuer Teil in Arbeit und Retrospektive zum Jubiläum

Der 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichte Sci-Fi-Shooter Metro Exodus ab 14,99€ bei kaufen ) (zum Test ) soll 2021 auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, wie Deep Silver und 4A Games bekannt geben . Es werden eine "maßgeblich" höhere Bildrate und Auflösung, verkürzte Ladezeiten sowie "beeindruckende" Ray-Tracing-Funktionen versprochen. Der Publisher schreibt: "Next-gen-Konsolen ermöglichen 4A Games eine detailliertere Grafik und optimale Performance, wie sie bisher nur mit aktuellen High-End-PCs und RTX-Grafikkarten möglich waren. Zusätzlich werden auch Besitzer der aktuellen Konsolengenerationen sowie der bereits erweiterten Versionen von METRO Exodus die Gelegenheit zum kostenlosen Upgrade erhalten. Ein Veröffentlichungsdatum wird in naher Zukunft bekanntgegeben."Außerdem wurde bestätigt, dass sich der nächste Metro-Titel bereits für Next-gen-Konsolen und PC in Arbeit befindet: "Die Entwicklung beinhaltet auch eine umfangreiche und tiefgehende Überarbeitung der Spiel-Engine sowie der Render-Technologie, um die Vorteile der Kraft, des Speichers und der weiteren Hardware für die Unterstützung der Ray Tracing-Technologie mit den neuen Konsolen-Generationen effektiv nutzen zu können."Des Weiteren werde die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit Saber Interactive dem Team von 4A Games ermöglichen, das Metro-Universum auch für Multiplayer-Erlebnisse zu nutzen. "Als kleines Studio hatten wir bisher nie die Möglichkeit, diesen Ambitionen auch gerecht zu werden und unsere Ideen haben die Prototypen-Phase bisher noch nie ganz durchlaufen", so ein Sprecher von 4A Games. "Jedoch haben wir durch die Erfahrungen von Saber im Online Gaming nun endlich die Chance, unsere Multiplayer-Konzepte, die eine völlig neuen Weg zur Erkundung der metro-Welt darstellen, aktiv umzusetzen."Darüber hinaus haben Deep Silver und 4A Games zum zehnjährigen Jubiläum der Metro-Reihe eine interaktive Retrospektive, die jedes wichtige Ereignis in Bezug auf das Studio und die Geschichte der Serie abbildet, veröffentlicht Letztes aktuelles Video: Metro 10th Anniversary Timeline Trailer