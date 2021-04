Metro Exodus: PC Enhanced Edition erscheint am 6. Mai und läuft nur auf Raytracing-fähiger Hardware

Am 6. Mai 2021 wird die PC Enhanced Edition für Metro Exodus ab 14,99€ bei kaufen ) als kostenloses Update für alle Besitzer des Spiels auf Steam, im Epic Games Store, bei GOG.com und im Microsoft Store erscheinen . Diese Edition von Metro Exodusauf Raytracing-fähiger Hardware und deswegen wird die Metro Exodus PC Enhanced Edition separat zu Metro Exodus in den jeweiligen Spiele-Bibliotheken auftauchen. Spezielle Versionen für Linux und Mac wird es nicht geben.Die Entwickler versprechen jedenfalls ein "gewaltiges visuelles Upgrade". Im Vergleich zum Original bietet die PC Enhanced Edition zusätzliche Raytracing-Funktionen inklusive "Advanced Ray Traced Reflections" (verbesserte Raytracing-Reflexionen) und Unterstützung für DLSS 2.0 auf Nvidia-Hardware. In Zusammenarbeit mit Nvidia wird auch die bestehende globale Beleuchtung ("Ray Traced Global Illumination") auf alle Lichtquellen ausgedehnt, bislang wurde nur ein Teil der Beleuchtung via Raytracing realisiert. Last but not least wird die Technologie "Ray Traced Emissive Lighting" aus The Metro Exodus: Two Colonels im gesamten Spiel implementiert.Speicherstände aus der normalen PC-Version wird man auf Steam, im Epic Games Store und auf GOG.com in die PC Enhanced Edition übernehmen können. Im Microsoft Store entfällt diese Option aufgrund der Struktur der Cloudsaves. Hierzu schreiben die Entwickler:"Wir wissen, dass einige Spieler ihren bisherigen Fortschritt nicht übertragen können/wollen, aber vielleicht auch direkt auf spätere Level zugreifen möchten. Wir haben ALLEN PC Enhanced-Versionen sowie den Gen9-Konsolenversionen eine Kapitel-Freischaltfunktion für jene Spieler hinzugefügt, die das Spiel nicht noch einmal durchspielen wollen, aber einen bestimmten Level mit den neuen Features sehen möchten. Dadurch wird zu Beginn des ausgewählten Kapitels ein Standardset an Ausrüstung und Ressourcen bereitgestellt. Die Erfolge werden für den Speicherplatz deaktiviert, wenn die Freischalt-Schaltfläche betätigt wird. Wir empfehlen euch jedoch dringend, das Spiel erneut durchzuspielen, um das beste Erlebnis und vielleicht sogar ein anderes Ende zu bekommen."Die Systemanforderungen sehen so aus: