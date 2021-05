Metro Exodus: PC Enhanced Edition veröffentlicht; "Gen-9-Upgrade" für Xbox Series X|S und PS5 angekündigt

Die PC Enhanced Edition für Metro Exodus ab 14,99€ bei kaufen ) wird heute als kostenloses Update für alle Besitzer des Spiels auf Steam, im Epic Games Store, bei GOG.com und im Microsoft Store erscheinen. Diese Edition von Metro ExodusRaytracing-fähiger Hardware und deswegen wird die Metro Exodus PC Enhanced Edition separat zu Metro Exodus in den jeweiligen Spiele-Bibliotheken auftauchen. Spezielle Versionen für Linux und Mac wird es nicht geben.Versprochen wird ein "gewaltiges visuelles Upgrade". Im Vergleich zum Original bietet die PC Enhanced Edition zusätzliche Raytracing-Funktionen inklusive "Advanced Ray Traced Reflections" (verbesserte Raytracing-Reflexionen) und Unterstützung von DLSS 2.0 auf Nvidia-Hardware. In Zusammenarbeit mit Nvidia wird auch die bestehende globale Beleuchtung ("Ray Traced Global Illumination") auf alle Lichtquellen ausgedehnt, bislang wurde nur ein Teil der Beleuchtung via Raytracing realisiert. Zusätzlich wird die Technologie "Ray Traced Emissive Lighting" aus Metro Exodus: The Two Colonels im gesamten Spiel implementiert. Die PC Enhanced Edition werden wir im Laufe der nächsten Woche auch ausführlicher mit der normalen Version vergleichen.Nvidia hat bereits einen speziell angepassten Grafikkarten-Treiber für die PC Enhanced Edition für Metro Exodus bereitgestellt ( zum Treiber ). Die Systemanforderungen findet ihr ganz unten.Letztes aktuelles Video: Enhanced TrailerDes Weiteren haben Deep Silver und 4A Games den 18. Juni 2021 als Veröffentlichungsdatum für das kostenlose "Gen-9-Upgrade" für Xbox Series X|S und PlayStation 5 angekündigt. Die Verbesserungen werden allen "Gen-8-Besitzern" (PS4, PS4 Pro und Xbox One S/X) als kostenloses Upgrade oder über die neue Metro Exodus Complete Edition zur Verfügung gestellt. Die physische Complete Edition enthält das Basisspiel und die Erweiterungen The Two Colonels und Sam's Story.Deep Silver: "Die Gen-9-Version von Metro Exodus wird mit 4K / 60FPS und voller Ray-Traced-Beleuchtung auf PlayStation 5 und Xbox Series X ausgeführt. Das Basisspiel und die DLC-Erweiterungen werden sowohl unsere (...) Ray Traced Global Illumination (RTGI) als auch Ray Traced Emissive Lighting-Techniken unterstützen, die bereits in der ursprünglich veröffentlichten Fassung von Metro Exodus und der Erweiterung „The Two Colonels“ über alle Inhalte hinweg Verwendung gefunden haben. Die Konsolen der nächsten Generation profitieren von drastisch reduzierten Ladezeiten dank der Verwendung ihrer SSD-Speicheroptimierungen, 4K-Texturpaketen und einer Reihe plattformspezifischer Funktionen, einschließlich Verbesserungen der räumlichen Audio- und Controller-Latenz auf Xbox sowie der Unterstützung der haptischen Funktionen von der PlayStation 5 Dual Sense-Controller."