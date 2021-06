Metro Exodus: Verbesserte Version für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht; Upgrade für "Gen-8-Besitzer"

Deep Silver und 4A Games haben Metro Exodus ab 14,99€ bei kaufen ) für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die "Gen-9-Version" soll in "4K mit 60fps" mit durchgängiger Raytracing-Beleuchtung (Ray Traced Global Illumination und Ray Traced Emissive Lighting) auf PS5 und Xbox Series X laufen - wobei in der Pressemitteilung an anderer Stelle von "bis zu 4K" und "bis zu 60fps" die Rede ist. Auf Xbox Series S wird 1080p mit 60fps mit Raytracing angepeilt.Die Next-Gen-Umsetzungen bieten reduzierte Ladezeiten, verfügen über 4K-Texturpakete, bieten einen Sichtfeld-Schieberegler und eine Reihe von plattformspezifischen Funktionen, darunter Spatial Audio und Verbesserungen der Controller-Latenz auf der Xbox sowie Unterstützung für die haptischen Funktionen des Dual-Sense-Controllers der PlayStation 5. Auf der offizielle Website von 4A Games werden die technischen Neuerungen und Anpassungen ausführlicher ausgeführt ( zum Blog ). Auch Digital Foundry hat sich die Versionen näher angeschaut (siehe unten)Die Verbesserungen werden allen "Gen-8-Besitzern" (PS4, PS4 Pro und Xbox One S/X) als kostenloses Upgrade oder über die neue Metro Exodus Complete Edition zur Verfügung gestellt. Die physische "Metro Exodus Complete Edition" enthält das Basisspiel und die Erweiterungen The Two Colonels und Sam's Story.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X|S PS5 LaunchTrailer