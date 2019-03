My Friend Pedro: Frische Einblicke in die bleihaltige 2D-Action - 4Players.de

Im Juni 2019 werden DeadToast Entertainment und Devolver Digital die bleihaltige 2D-Action My Friend Pedro für PC ( Steam ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlichen. Versprochen wird eine ebenso "brutale wie elegante Geschichte um Freundschaft, Vorstellungskraft und einen Mann, der im Auftrag einer intelligenten Banane alles verwüstet, was sich ihm in den Weg stellt. Erlebe eine spektakuläre Action-Sequenz nach der anderen, indem du dich in Zeitlupe durch die Unterwelt schießt und dabei im großen Stil durch Fenster springst." Hier aktuelle Spielszenen des Actionballets im Kugelhagel:Letztes aktuelles Video: Full Throttle Trailer