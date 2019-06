My Friend Pedro: Startschuss für die bleihaltige 2D-Action auf PC und Switch datiert - 4Players.de

Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC) Screenshot - My Friend Pedro (PC)

DeadToast Entertainment und Devolver Digital werden die bleihaltige 2D-Action My Friend Pedro am 20. Juni 2019 für Nintendo Switch und PC veröffentlichen. Wer den Titel, in dem ein Mann im Auftrag einer intelligenten Banane alles verwüstet, was sich ihm in den Weg stellt, via eShop oder Steam vorbestellt, erhält jeweils 15 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis.Zum Inhalt heißt es von den Machern: "My Friend Pedro ist ein gewalttätiges Ballett rund um Freundschaft, Fantasie und den Kampf eines Mannes, auf Geheiß einer empfindsamen Banane jeden auf seinem Weg zu vernichten. Der strategische Einsatz von Split-Zielvorrichtungen, Zeitlupe und dem guten alten stilvollen Fensterbruch schafft eine sensationelle Action-Sequenz nach der anderen in einem explosiven Kampf durch eine gewalttätige Unterwelt." Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer