Die Young: Survival-Action verlässt in Kürze den Early Access - 4Players.de

Die Young , das vor zwei Jahren als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht wurde, wird demnächst als fertiges Spiel erhältlich sein, wie Entwickler IndieGala bekannt gemacht hat: Ab 12. September soll das entsprechende Update online gehen. Wer sich bis dahin bereits einen Eindruck vom Spiel verschaffen will, kann dies übrigens mit dem kostenlosen Prolog tun, der ebenfalls auf Steam verfügbar ist.

Als junge Frau muss man in Die Young auf einer unbekannten Insel überleben. Das heißt nicht nur gefährliche Kreaturen bekämpfen, sondern auch Hunger und Durst. Eine Unterkunft baut man dabei aber nicht, denn der Fokus liegt hier auf Action, wobei auch das Klettern an und in Ruinen dazu gehört.

