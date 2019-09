Die Young: Survival-Action auf einer seltsamen Insel verlässt den Early Access - 4Players.de

Aktualisierung vom 13. September 2019, 10:23 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. September 2019, 09:05 Uhr:

Inzwischen hat das Survival-Action-Adventure Die Young von IndieGala wie angekündigt den Early Access verlassen und ist fortan als Version 1.0 erhältlich. Auf Steam wird noch bis zum 19. September ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,75 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 491 Reviews positiv).IndieGala hat noch einmal auf den Termin aufmerksam gemacht, an dem Die Young den Early Access verlassen wird und einen dazugehörigen Trailer veröffentlicht. Am 12. September soll das fertige Spiel auf Steam verfügbar sein und wer sich schon jetzt einen Eindruck davon verschaffen will, kann dies mit dem kostenlosen Prolog , einer Art Demo tun.Als junge Frau muss man in Die Young auf einer unbekannten Insel überleben. Das heißt nicht nur gefährliche Kreaturen bekämpfen, sondern auch Hunger und Durst. Eine Unterkunft baut man dabei aber nicht, denn der Fokus liegt hier auf Action, wobei auch das Klettern an und in Ruinen dazu gehört.Letztes aktuelles Video: Story und Spielszenen