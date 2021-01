Die Young: Der Überlebenskampf erreicht die PS4

Am heutigen 13. Januar 2021 hat Indigala das bereits 2019 für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Abenteuer Die Young auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 16,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Young ist ein dynamisches Action-Abenteuer mit offener Welt, das aus der Perspektive der ersten Person präsentiert wird. Sie erwachen auf einer malerischen 12 km² großen Insel im Mittelmeer, lebendig begraben und für tot zurückgelassen. Verhungert und dehydriert hat Ihr Kampf ums Überleben gerade erst begonnen. Springe, klettere, nutze deine sportlichen und Parkour-Fähigkeiten, um die Gefahren und die Wildheit der Natur zu überwinden!Dies ist kein 'klassisches' Überlebensspiel. Wenn Sie viele Tage und Nächte damit verbringen möchten, nach Ressourcen zu suchen oder einen Unterschlupf oder eine Festung zu bauen, ist dies hier nicht möglich. Ihr Hauptziel ist es, am Leben zu bleiben. Ihr einziger Zweck ist die Flucht. So schnell wie möglich. Bleiben Sie im heißen mediterranen Sommer hydratisiert und suchen Sie nach einem Weg, um zu gehen. Finden Sie heraus, was mit Ihren Freunden passiert ist.Erkunden Sie die Insel und erfahren Sie mehr über ihre rätselhaften Bewohner, alten Ruinen, dunklen Minen und Höhlen. Entdecken Sie die schreckliche Wahrheit hinter dem ruhigen, idyllischen Leben der Insel.Ohne alles Wertvolle bis hin zu den Schuhen an den Füßen muss man davonlaufen. Sie haben keine Chance zu entkommen, wenn Sie sich nur auf Ihren Verstand verlassen. Suche nach Gegenständen und Kampfausrüstung, die dir helfen können, den Albtraum zu überleben. Die erstaunliche Schönheit der Naturlandschaft verbirgt tödliche Bedrohungen und Feinde. Es ist hoffnungslos, sich den Weg nach draußen zu erkämpfen. Laufen, springen, klettern und diejenigen zurücklassen, die dich tot sehen wollen."Letztes aktuelles Video: Story und Spielszenen