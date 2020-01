Verkaufscharts: Großbritannien: 2019: Erster Umsatzrückgang seit 2012; FIFA 20, Call of Duty und Mario Kart 8 in Führung - 4Players.de

FIFA 20 (1.502.191) Call of Duty: Modern Warfare (1.192.211) Mario Kart 8: Deluxe (465.062) Star Wars Jedi: Fallen Order (438.465) Red Dead Redemption 2 (306.392) FIFA 19 (278.417) Pokémon Sword (273.991) Crash Team Racing Nitro-Fueled (267.285) Grand Theft Auto 5 (247.357) The Division 2 (237.226)

FIFA 19 (1.889.401) Red Dead Redemption 2 (1.757.212) Call of Duty: Black Ops 4 (1.172.855) Spider-Man (676.621) Mario Kart 8 Deluxe (458.675) Far Cry 5 (434.133) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (430.551) God of War (399.395) Forza Horizon 4 (392.960) FIFA 18 (351.788)

Die physischen Verkäufe von Computer- und Videospielen in Großbritannien sind im vergangenen Jahr um 19,8 Prozent gesunken. Laut Daten von GfK via GamesIndustry wurden 17,6 Millionen Box-Versionen im Einzelhandel verkauft. Der Umsatz betrug 602,5 Millionen Pfund - ein Rückgang von 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Daten wurden von der Entertainment Retailers Association (ERA) zusammengestellt. Die Umsätze im Digitalvertrieb (inkl. Mikrotransaktionen, DLCs und Co.) stiegen, aber lediglich um 1,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Pfund (IHS-Schätzungen). Zusammengenommen wurden 3,77 Mrd. Pfund mit Computer- und Videospielen in Großbritannien umgesetzt, ein Rückgang von 3,4 Prozent gegenüber 2018. Es ist das erste Mal, dass der britische Spielemarkt seit 2012 einen Umsatzrückgang verzeichnet hat. Kim Bayley (CEO der Entertainment Retailers Association) erklärte, dass der Spielemarkt dringend zwei neue Konsolen (PS5 und Xbox Series X) brauchen würde, und zwar möglichst schnell.Betrachtet man den Absatz von physischen Box-Versionen im Einzelhandel, liegt mit FIFA 20 wieder ein Spiel aus der FIFA-Reihe auf der Pole Position. Allerdings ging die Anzahl der Verkäufe im Vorjahresvergleich deutlich zurück. FIFA 19 verkaufte sich 2018 noch 1,89 Millionen Mal. FIFA 20 liegt 2019 bei knapp über 1,5 Mio. Verkäufen. Dafür schlug sich Call of Duty: Modern Warfare besser als Call of Duty: Black Ops 4 , obgleich Black Ops 4 über einen längeren Zeitraum erhältlich war.Erstaunlich stark war Mario Kart 8 Deluxe auf Switch. Das Rennspiel verkaufte sich im vergangenen Jahr 465.062 Mal und toppte damit sogar die Verkäufe aus 2018 (458.675). Aber auch Star Wars Jedi: Fallen Order behauptete sich stark und schlug Battlefield 5 (2018: 313.100) klar. Hätten die Marktforscher die Verkaufszahlen von Pokémon Schwert und Pokémon Schild zusammengerechnet, würden beide Titel knapp hinter Star Wars Jedi: Fallen Order liegen. Der Dauerbrenner GTA 5 landet auf Platz 9. Weder Days Gone, Death Stranding, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 noch Ghost Recon Breakpoint schafften es in die Top Ten.Top Ten der verkauften Spiele 2019 - nur Absatz von physischen Box-Versionen im EinzelhandelTop Ten der verkauften Spiele 2018 - nur Absatz von physischen Box-Versionen im Einzelhandel