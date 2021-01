Verkaufscharts: Großbritannien: Die meistverkauften Spiele 2020 mit Absatzzahlen; Spielemarkt weiterhin umsatzstärkster Unterhaltungssektor

In the UK last year, if you add every PS5 sold to every PS4 sold to every Xbox Series sold to every Xbox One sold... you get pretty much how much Nintendo Switch sold



— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 7, 2021

FIFA 21: 2.182.694 Call of Duty: Black Ops Cold War: 1.420.353 Grand Theft Auto 5: 1.127.222 FIFA 20: 903.810 Call of Duty: Modern Warfare: 897.350 Animal Crossing: New Horizons: 810.462 (ohne Digitalverkäufe) Assassin's Creed Valhalla: 665.815 The Last of Us Part 2: 539.247 NBA 2K20: 481.507 Rainbow Six Siege: 436.957

In Großbritannien hat der Umsatz mit Computer- und Videospielen im Jahr 2020 erstmals die Marke von 4 Mrd. Pfund übertroffen. Bereits 2013 überholten Games mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. Pfund den Videomarkt und wurden zum größten Unterhaltungssektor im Vereinigten Königreich. Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei 4,2 Mrd. Pfund, ein Sprung von 14,5 Prozent gegenüber 2019 ( Quelle ).Das größte Einzelsegment ist das Geschäft mit digitalen Spielen, das von Smartphone-Games und gestreamten Spielen bis hin zu Downloads reicht. Dieser Sektor wuchs 2020 um 16,3 Prozent auf 3,6 Mrd. Pfund, angetrieben durch eine steigende Zahl von Spielern, die Spiele direkt auf der Konsole, digitale Abonnements und herunterladbare Inhalte kaufen. Die Umsätze im digitalen Spielmarkt sind höher als "der gesamte Videomarkt" und doppelt so stark wie der Musikmarkt (auch jeweils physisch und digital), wobei zu berücksichtigen ist, dass die Einzelpreise für Musik/Alben und Filme/Videos in der Regel nieder liegen.Der Umsatz von physisch vertriebenen Spielen (Einzelhandel) stieg im Jahr 2020 ebenfalls - um 4,6 Prozent auf 598,5 Mio. Pfund. Das Wachstum wird auf höhere Verkäufe während des Lockdowns und den Verkaufsstart der Next-Gen-Konsolen im November zurückgeführt.Angaben zum Hardware-Absatz machte die Entertainment Retailers Association (ERA) nicht. Aber Christopher Dring (Chef von GamesIndustry.biz) twitterte kürzlich, dass Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole in UK war, und zwar mit großem Abstand. Er schrieb, dass sich die Switch so gut verkauft hätte, wie alle anderen Konsolen zusammengerechnet (PS4 + PS5 + Xbox One + Xbox Series X/S).Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen-Verbänden und Marktforschungsunternehmen wurden in Großbritannien auch die konkreten Absatzzahlen der Spiele veröffentlicht. Das meistverkaufte Spiel war FIFA 21 mit 2,18 Mio. Verkäufen. Die Daten umfassen den physischen und digitalen Absatz (außer bei Nintendo).Die Daten stammen von GSD Data und ISFE aus den Kalenderwochen 01 bis 52 im Jahr 2020 (30.12.2019 bis 27.12.2020).