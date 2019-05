Dauntless: Wird am 21. Mai auf PS4, Xbox One und im Epic Games Store erscheinen - 4Players.de

Dauntless wird am 21. Mai 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One sowie im Epic Games Store für PC erscheinen . Derzeit ist Dauntless nur via PlayDauntless.com auf PC erhältlich. Am gleichen Tag soll die nächste Saison "Hidden Blades" verbunden mit dem Jagdpass (vgl. Battle Pass) starten. Umsetzungen für Switch und Smartphones sollen später zur Verfügung stehen.Dauntless ist ein Action-Rollenspiel auf Free-to-play-Basis und erinnert an Monster Hunter in einem Comiclook. Als "Slayer" kämpft man (kooperativ) gegen große "Behemoths" und verbessert sowohl seinen Charakter als auch seine Waffen. Bei der Veröffentlichung am 21. Mai sollen das neue Meisterschaftssystem (pro Waffe und Behemoth) und die Überarbeitung der Kampagne ebenfalls startklar sein - aktuell sind beide Elemente im Open-Betatest auf PC verfügbar. Die Roadmap (tiefgründigere Kämpfe, verbesserte Oberfläche, größeres Universum etc.) könnt ihr hier einsehen.Beschreibung im Epic Games Store : "Kämpfe am Rande der Welt ums Überleben. Als Slayer ist es deine Aufgabe, die riesigen, allesverschlingenden Behemoths zu erlegen. Verbünde dich mit Millionen von Spielern, während du herausfordernde Koop-Kämpfe meisterst, tödliche Waffen und mächtige Rüstungen herstellst und deine Legende als Slayer von Ramsgate schmiedest. Dauntless ist ein kostenloses Online-Action-RPG von Phoenix Labs. Du kannst dich auf regelmäßige Updates, saisonale Events, neue Behemoths und noch vieles mehr in einer lebendigen Welt freuen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One