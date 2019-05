Dauntless: Über sechs Millionen Slayer; 60 Prozent aller Spieler-Gruppen sind plattformübergreifend - 4Players.de

Nach dem offiziellen Start von Dauntless auf PC, PS4 und Xbox One in der vergangenen Woche und der Überlastung der Server inkl. Warteschlangen ( wir berichteten ), haben die Entwickler bekanntgegeben, dass sie mittlerweile sechs Millionen Spieler (genannt Slayer) zählen würden. Vergangene Woche war noch von vier Mio. registrierten Spielern auf allen Plattformen die Rede, wobei "registrierte Spieler" nicht unbedingt auch "aktive Spieler" bedeutet. 13 Millionen Behemoths ("Bossgegner") wurden in einer Woche besiegt. Zwei Millionen Slayer mussten sich bei den Kämpfen zurückziehen. Ungefähr 60 Prozent aller gebildeten Spieler-Gruppen waren plattformübergreifend (Cross-Plattform-Play: PC, PS4, Xbox One). Der gefährlichste Behemoth soll der Riftstalker sein.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer PS4 Xbox One