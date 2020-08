Dauntless: Clear Skies: Update überarbeitet Ramsgate und die Waffenklasse Schwerter

Das vor einigen Tagen für Dauntless veröffentlichte Update "Clear Skies" gestaltet die Stadt Ramsgate um, überarbeitet die Schwerter (neue Kombos plus Spezialangriffssystem), bringt ein Upgrade der Schatten-Eskalation und startet den Clear-Skies-Jagdpass. Das Change-Log von Version 1.3.3 findet ihr hier Ramsgate: "Der überarbeitete zentrale Hub Ramsgate hat ein komplett neues Layout mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Behausungen seiner Bewohner erhalten. Die Stadt verfügt nun über eine individuelle Soundkulisse für einzelne Bezirke und NPCs und wirkt dadurch viel lebendiger. Spieler können ihres Journals durch das Interagieren mit NPCs und Gegenständen füllen und Lore über die Shattered Isles und ihre Bewohner freischalten. Die Stadt bietet nun außerdem ein Mini-Rennspiel, in dem Spieler ihre Freunde zu Rennen auf verschiedenen Pfaden durch Ramsgate auffordern können. Das Minigame wird in Zukunft weiter ausgebaut."Schwerter: "Das Design der Schwerter wurde ebenfalls komplett überarbeitet. Neben neuen Kombos verfügt das Schwert nun über ein Tapferkeits-System mit drei Komponenten: Kernkombos, die Tapferkeit generieren, Tapferkeits-Kombos, die Tapferkeit kosten und das Aethermeter, mit der die momentan ausgerüstete Spezialfähigkeit aktiviert werden kann. Tapferkeits-Kombos eröffnen eine Reihe neuer Kampfoptionen für die Klasse Schwert, wie etwa eine AoE-Attacke oder Angriffe mit mittlerer und hoher Reichweite. "Jagdpass: "Der Clear-Skies--Jagdpass (...) ermöglicht es den Spielern, bis zu 50 Level an Belohnungen, darunter kosmetische Items, Kopfgeldmarken, Verbrauchsgegenstände und mehr, freizuschalten. Alle Items sind im Design der Feierlichkeiten rund um die Erneuerung der Stadt Ramsgate. Slayer können zudem zum ersten Mal eine Exotische Waffe über den Jagdpass erhalten - das Hungerschwert."Letztes aktuelles Video: Clear Skies Launch Trailer