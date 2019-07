MechWarrior 5: Mercenaries: Wird ein Jahr exklusiv im Epic Games Store angeboten; Rückerstattungen möglich - 4Players.de

Epic Games hat sich den nächsten Exklusivtitel für den Epic Games Store gesichert, und zwar Mechwarrior 5: Mercenaries (für ein Jahr). Zugleich wurde die Veröffentlichung des Spiels vom 10. September 2019 auf den 10. Dezember 2019 verschoben. "Community Pre-Order Piloten" dürfen bereits am 5. November mit den Trainingsmissionen beginnen."Unsere Partnerschaft mit dem Epic Games Store gibt uns die Möglichkeit, sicherzustellen, dass MechWarrior 5: Mercenaries unser internes Ziel erreicht, nämlich das bestmögliche MechWarrior-Spiel zu entwickeln", schreiben die Entwickler in einem Statement . Außerdem soll die Lokalisierung bzw. Übersetzung besser ausfallen. Mod-Unterstützung soll via Epic Games Store ebenfalls möglich sein, sofern der Store diese Funktion in Zukunft irgendwann anbietet.Eigentlich sollte Mechwarrior 5: Mercenaries via Steam verkauft werden und so wurde es in der Vergangenheit entsprechend vermarktet. Die Entwickler (Piranha Games) bieten allen Vorbestellern bis zum 1. September 2019 eine vollständige Rückerstattung an. Zusätzlich können diejenigen, die eine Rückerstattung beantragen, alle Bonus-Inhalte von MechWarrior Online aus der Standard-, Collector- und Ultimate-Edition der Vorbestellung behalten. Weitere Details zu den Rückerstattungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer