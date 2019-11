MechWarrior 5: Mercenaries: Video-Überblick: Zerstörung, BattleMech-Anpassung und Missionsauswahl - 4Players.de

Piranha Games gibt im folgenden, knapp vier Minuten langen Video einen Überblick über MechWarrior 5: Mercenaries , das am 10. Dezember 2019 im Epic Games Store (ein Jahr exklusiv) für PC erscheinen wird. Demonstriert werden die zerstörbare Umgebung (Mechs können z.B. durch Gebäude laufen), die ausführliche Verbesserung bzw. Anpassung der BattleMech-Kampfroboter und die Missionsauswahl via Starmap, bevor in einer weiteren Mission die Mechs ihre Waffen sprechen lassen. Das Spiel wird als Standard Edition für 40,99 Euro und als Deluxe Edition für 48,99 Euro (digitales Begleitheft zu den Battlemechs, digitaler Soundtrack, digitales Desktop-Paket in 4K) angeboten.MechWarrior 5: Mercenaries wird eine Einzelspieler-Kampagne umfassen, die man ebenfalls kooperativ mit vier Spielern (gemeinsam) angehen kann - je nach Fortschritt des Hosts. Sind keine menschlichen Mitspieler dabei, wird man von computergesteuerten Kollegen begleitet. Der Solo-Feldzug ist im "Third Succession War" angesiedelt und soll intensive PvE-Mech-Kämpfe (Spieler gegen computergesteuerte Gegner) in einer karrierebasierten Söldner-Kampagne mit Entscheidungsmomenten bieten.Letztes aktuelles Video: Walkthrough-Trailer