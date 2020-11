MechWarrior 5: Mercenaries: Fassungen für Steam, Xbox & Co wegen Cyberpunk auf 2021 verschoben

Die Releaseverschiebung von Cyberpunk 2077 auf den 10. Dezember hat den Plänen von Piranha Games einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, weil man am gleichen Tag MechWarrior 5: Mercenaries für Steam, GOG und Xbox-Konsolen veröffentlichen wollte.Um dem Koloss von CD Projekt RED aus dem Weg zu gehen, hat man sich jetzt aber dazu entschlossen, die besagten Fassungen der Mech-Action erst zusammen mit der DLC-Erweiterung im Frühjahr 2021 zu bringen."Jeder Entwickler will seinen Spielen eine möglichst große Aufmerksamkeit garantieren. Sich ein Veröffentlichungsdatum mit Cyberpunk zu teilen, war deshalb nicht gerade optimal", heißt es in einem Statement seitens des Studios . "Die Verkäufe am ersten Tag und das Marketing sind so wichtig für eine erfolgreiche Produktveröffentlichung und daher glauben wir, dass ein neuer Zeitplan es MechWarrior 5: Mercenaries erlauben wird, die Gelegenheit und Aufmerksamkeit zu bekommen, die es verdient."MechWarrior 5: Mercenaries erschien bereits am 10. Dezember zeitexklusiv im Epic Games Store. Im Mai 2020 folgte eine Veröffentlichung im Microsoft Store und im Rahmen des Xbox Game Pass für PC. Wie Eurogamer.net anmerkt, markiert die geplante Umsetzung für Xbox-Geräte zudem den ersten Konsolen-Auftritt der Reihe seit MechAssault 2 aus dem Jahr 2004.Letztes aktuelles Video: VideoTest