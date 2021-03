MechWarrior 5: Mercenaries: Erscheint Ende Mai für Xbox-Konsolen, Steam & GOG.com - zusammen mit "Heroes of the Innersphere"

Nach der Releaseverschiebung steht mittlerweile der Termin von MechWarrior 5: Mercenaries auf Xbox Series S/X, Xbox One und PC (GOG.com und Steam) fest, und zwar der 27. Mai 2021. Zeitgleich wird der erste große DLC "Heroes of the Innersphere" veröffentlicht . Die Erweiterung wird u.a. neue Mechs (Corsair, Vulcan, Charger, Hatamoto-Chi, Dervish, Champion und Marauder 2), Waffen, Ausrüstungsteile und Chassis-Varianten umfassen . Neben der Mond-Oberfläche als neues Biom (plus Mondbasis) wird man in geskripteten Missionen die sieben "Heroes of the Innersphere" jagen.Bisher ist das Spiel ausschließlich im Epic Games Store erhältlich. Die Veröffentlichungen für Xbox-Konsolen und in den anderen PC-Stores wurden im November 2020 verschoben, um Cyberpunk 2077 aus dem Weg zu gehen.Seitdem Piranha Games (Entwickler), Sold Out (Publisher) und Petrol (Marketing) allesamt von EG7 übernommen wurden, ist außerdem mehr Geld in die Entwicklung des Spiels geflossen. Das zusätzliche Geld und die zusätzliche Entwicklungszeit sollen auch dem Basisspiel und der allgemeinen Qualität des Titels zugutekommen. KI, Benutzeroberfläche, Grafik, Anpassungsoptionen und generell "die Inhalte" sollen passend zum Launch der Erweiterung mit einem Update verbessert werden. Sie wollen auch weiterhin die Einzelspieler-Kampagne und die neuen Karrieremodi optimieren, heißt es weiter Letztes aktuelles Video: VideoTest