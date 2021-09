MechWarrior 5: Mercenaries: PlayStation-Umsetzung und Erweiterung "Legend of the Kestrel Lancers" veröffentlicht

Für MechWarrior 5: Mercenaries ab 26,99€ bei kaufen ) ist die Erweiterung "Legend of the Kestrel Lancers" veröffentlicht worden. Außerdem erscheint heute das Hauptspiel plus Erweiterungen für PlayStation 4 und PlayStation 5. Seit über 20 Jahren erscheint somit wieder ein MechWarrior-Titel für eine Sony-Konsole."Die Erweiterung Legend of the Kestrel Lancers weicht von der Sandbox-Struktur früherer Kampagnen ab und bietet einen stärkeren Story-Fokus als zuvor. Die Geschichte spielt sich während des 'Vierten Erbfolgekriegs' ab und behandelt einen der berühmtesten Konflikte der BattleTech-Geschichte. In 14 Missionen und sieben 'Battle Quests' wird diese Auseinandersetzung auf individuell gestalteten Schlachtfeldern ausgetragen. Außerdem wurde die urbane Kriegsführung mit Megastädten erweitert, die alle bisherigen Stadtzentren in MechWarrior 5: Mercenaries in den Schatten stellen. Darüber hinaus können sich die Spieler auf zusätzliche intensive Kriegs-Szenarien freuen, in denen sie sich als Mitglied einer Einheit turmhoher Mechs in die Schlacht stürzen. Dazu kommen über 23 neue Mech-Varianten, neue Dschungel- und Tourmaline-Wüsten-Biome und eine Vielzahl an prozedural generierten Missionen, welche die nächste Evolutionsstufe der Mech-Kriegsführung einläuten. (...) Darüber hinaus können der neue Legend of the Kestrel Lancers und der zuvor veröffentlichte Heroes of the Inner Sphere DLC kostenlos geteilt werden, wenn man einem Koop-Match beitritt, das ein Spieler hostet, der die Erweiterung besitzt", schreibt Piranha Games.Das kostenlose Update wird die Mechs mit Möglichkeiten zum Nahkampf erweitern. Außerdem wird man während einer Mission zwischen den KI-gesteuerten "Lance Mechs" wechseln können. Eine vollständige Liste der Updates ist hier abrufbar.MechWarrior 5: Mercenaries und die Erweiterung Legend of the Kestrel Lancers werden von Piranha Games entwickelt und gemeinsam mit Sold Out (beides Unternehmen der EG7-Gruppe) für alle Xbox-Konsolen (Xbox Game Pass PC & Konsole), PS4, PS5, auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store veröffentlicht. Das Basisspiel ist zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Die Erweiterungen Legend of the Kestrel Lancers und Heroes of the Inner Sphere sind jeweils für 19,99 Euro erhältlich. Physische Box-Versionen für Xbox und PlayStation sollen im November erscheinen.Letztes aktuelles Video: PSN Expansion Pack Launch