StarBlood Arena: Server werden Ende Juli abgeschaltet - 4Players.de

Neben DriveClub gibt es ein weiteres, wenn auch nicht ganz so prominentes Opfer, das von Sonys Server-Abschaltungen betroffen ist: der VR-Shooter Starblood Arena, der erst 2017 veröffentlicht und mittlerweile auch bei PlayStation Plus als kostenloses Spiel angeboten wurde.Ab dem 25. Juli ist Schluss mit dem Arena-Gefechten von White Moon Dreams, sobald Sony den Stecker zieht. Im Gegensatz zu DriveClub, das man offline noch in manchen Modi weiterverwenden kann, benötigt man für den Mehrspieler-Titel zwingend eine Onlineverbindung. Folglich wird er ohne Server unbrauchbar.Auf der PlayStation-Webseite heißt es daher kurz und schmerzlos:Der Multiplayer-Modus und alle Online-Features von StarBlood Arena werden eingestellt und sind abnicht mehr verfügbar. Da man zum Spielen dieses Titels online sein muss, ist dieses Spiel ab diesem Datum nicht mehr spielbar.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit