Enlisted: Startschuss für den ersten öffentlichen Playtest des MMO-Shooters

Screenshot - Enlisted (PC) Screenshot - Enlisted (PC) Screenshot - Enlisted (PC) Screenshot - Enlisted (PC) Screenshot - Enlisted (PC)

Am heutigen 1. April 2020 starten Darkflow Software und Gaijin Entertainment einen ersten öffentlichen Playtest ihres teambasierten Online-Shooters Enlisted auf PC. Dazu heißt es vom Hersteller: "Der Playtest führt die Spieler in die Vororte des Städtchens Volokolamsk während der heftigsten Kampfhandlungen zu Zeiten der Schlacht um Moskau und wird es ihnen erlauben, eine Karte im Invasionsmodus und zwei Karten im Modus Domination zu testen. Der Invasionsmodus lässt ein Team eine schwer befestigte Position einnehmen, während das andere Team sie verteidigt. Der Modus Domination ist eine klassische Schlacht der Teams um die Kontrolle über drei Kontrollpunkte. Die Teilnehmer des Playtests können sich einer von zwei Nationen anschließen, entweder Deutschland oder der UdSSR, mit historisch korrekten Waffen und Equipment - inklusive des T-26 und des Pzkpfw.III F.Jeder Enlisted-Spieler kommandiert eine Gruppe aus mehreren Soldaten. Einer der Soldaten wird dabei direkt gesteuert, während die anderen unabhängig agieren und sich an die generellen Befehle des Spielers halten. Sollte es dazu kommen, dass alle Soldaten einer Gruppe gefallen sind, kommt der Spieler mit der nächstverfügbaren Gruppe zurück ins Spiel. Die Soldaten in den verschiedenen Gruppen haben unterschiedliche Ausrüstung: So könnte in einer Gruppe ein spezialisierter Scharfschütze mit einem Scharfschützengewehr seinen Dienst tun, während in einer anderen Gruppe ein Maschinenpistolen-Spezialist dabei ist. Die Panzerbesatzung ist zudem technisch eine separate Gruppe. Zum jetzigen Zeitpunkt unterstützt jede Gameplay-Session von Enlisted riesige und spektakuläre Schlachten mit bis zu 140 Spielern.Enlisted ist nicht auf eine Schlacht oder einen Kriegsschauplatz des 2. Weltkriegs beschränkt. Es werden weitere Nationen folgen, sodass Spieler die Strände der Normandie stürmen können und im heißen Wüstensand Tunesiens aufeinandertreffen. Dutzende verfügbare Gruppen können freigeschaltet und verbessert werden. Das erlaubt Zugang zu unzähligen historisch korrekten Gegenständen wie zur PPSh-41, zum MG-42 oder zum M1 Garand und Panzern wie dem KV-2 und dem Pzkpfw IV. Im Laufe der Zeit werden noch einige Features integriert, wie zum Beispiel Luftkampf."Letztes aktuelles Video: Free Access Days PC