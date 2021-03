Enlisted: Offene Beta des Weltkriegs-Shooters startet im April

Die geschlossene Beta des Weltkriegs-Shooters Enlisted neigt sich dem Ende zu: Darkflow Software und Gaijin Entertainment haben bekanntgegeben, dass Enlisted (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S) die Closed-Beta-Phase fast abgeschlossen hat. Das Spiel wird ab dem 8. April in Form einer offenen Beta auch für neue Spieler verfügbar sein.In Enlisted kontrolliert man Infanterietrupps, Panzerbesatzungen und Kampfpiloten, die alle zusammen in großen Schlachten auf Basis berühmter Kämpfe des Zweiten Weltkriegs kämpfen. Die verbesserte Version des Spiels soll ein "komplett neues Metagame-System" erhalten, dazu frische Missionen, Fahrzeuge und Waffen:"Zwei umfangreiche Kampagnen (Schlacht um Moskau und Invasion in der Normandie) wurden während der Closed Beta ausgerollt und diese enthielten bereits dutzende Luft- und Bodenfahrzeuge. Das Update führt weitere interessante und historisch korrekte Kriegsmaschinerie ins Spiel ein, wie den US P-38J Kampfjet, den sowjetischen RM-50 Mörser, den deutschen Pz.Kpfw. IV Ausf. H. und andere. Enlisted wird in Zukunft konstante Updates erhalten, die neue Inhalte und komplette neue Kampagnen ins Spiel bringenHunderte Änderungen wurden ins Spiel auf Basis von Feedback der Spieler der Closed Beta und Daten aus den Schlachten integriert. Unter anderem wurde die Soldaten-KI verbessert, die Waffen- und Fahrzeug-Balance verbessert, die maximale Anzahl Soldaten in verschiedenen Trupps angepasst. Das Fortschrittssystem wird signifikant umgebaut, der Einfluss von zufälligen Mechaniken wird verkleinert und die Spieler bekommen mehr Kontrolle über den Leveling-Prozess. Das Erfüllen von Aufgaben während der Schlacht, um neue Level beim Battle Pass freizuschalten, wird mit einzigartigen Waffen und hochwertigen Soldaten belohnt, ebenso mit neuen Fahrzeug-Skins, Erfahrungs-Boostern, In-Game-Währung und vielem mehr.'Founder’s Packs', die Zugang zur Closed Beta von Enlisted ermöglichen, sind weiterhin bis zum 8. April verfügbar und werden danach für immer aus dem Store verschwinden, sodass der Inhalt dieser Pakete exklusiv für die ersten Spieler von Enlisted bleiben. Weitere Informationen zu Enlisted gibt es auf der offiziellen Website Enlisted.net ."