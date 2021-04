Enlisted: Kampagne "Schlacht von Berlin" startet in der Closed Beta

Gaijin Entertainment und Darkflow Software haben bekanntgegeben, dass Spieler des Weltkriegs-Shooters Enlisted ab sofort an der Closed Beta der Kampagne "Schlacht von Berlin" teilnehmen können. Dies ist die dritte Kampagne im Spiel, nach der Schlacht um Moskau und der Landung in der Normandie, so die Pressemitteilung:."In der Schlacht von Berlin werden die Spieler packende Kämpfe in der Stadt erleben, die in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs in Europa stattgefunden haben. Unter anderem sind dabei: der Angriff auf die Reichskanzlei, die Überquerung der Moltke Brücke und der Kampf gegen den Widerstand in der Krolloper. Sowjetische und deutsche Truppen nutzen bei der Kampagne die Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung, die in dieser letzten Phase des Kriegs typisch waren, wie die Panzer T-34-85 und Panther G, die Flugzeuge Il-2-37 und Me 410 und Handfeuerwaffen wie die PPS-43, M30 Luftwaffe-Drilling, DT-29 und die Panzerfaust 100. Diese Kampagne bringt auch Gewehre mit Bajonetten ins Spiel, perfekt für Fans des Nahkampfs.Die Closed Beta der Schlacht von Berlin ist verfügbar für die Spieler, die das spezielle 'Schlacht von Berlin'-Bundle erworben haben. Der Test ist in zwei Phasen aufgeteilt. Zunächst können die Spieler nur vordefinierte Squads nutzen, ohne Upgrade-Optionen. Während dieser Phase können die Entwickler Kampagnenmissionen testen und verbessern. In der zweiten Phase wird das Fortschrittssystem freigeschaltet, um es ebenfalls zu testen. Wenn dann der gesamte Closed-Beta-Test von Berlin beendet ist, wird die Kampagne für alle Spieler kostenlos freigeschaltet, so wie es schon bei den vorherigen zwei Kampagnen der Fall war. Es wird keine Löschung des Spielerfortschritts, der während der zweiten Phase der Beta gesammelt wird, geben.Das 'Berlin Early Access Bundle' enthält ein Premium-Squad des 336. Regiments der 120. Wachdivision der Roten Armee, die PPD-40 DSZ Maschinenpistole, ein Premium-Squad des 652. Grenadierregiments der Infanteriedivision 'Berlin' der Wehrmacht, die MP 40/1 Maschinenpistole und Premiumwährung. Weitere Informationen zu Enlisted gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: VideoTest Early Access