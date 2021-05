Enlisted: Inhalts-Update "At the Reichstag Walls" veröffentlicht

Darkflow Software und Gaijin Entertainment haben ein neues Inhalts-Update für den Weltkriegs-Shooter Enlisted veröffentlicht. "At the Reichtstag Walls" umfasst neue Karten, Waffen, Vehikel und Squads, die in allen drei Kampagnen eingesetzt werden dürfen. Dazu gehören die PTRS 41 Anti-Tank-Rifle, die M1A1 Thompson Submachine Gun, der leichte Panzer M24 Chaffee sowie Kampfflugzeuge wie Republic P-47D-28 Thunderbolt und Focke-Wulf Fw 190 A-8. Zuletzt startete bekanntlich die Kampagne "Schlacht um Berlin" in einer geschlossenen Beta ( wir berichteten ), die jetzt in eine neue Phase eintritt: Während Beta-Teilnehmer ab sofort das Progressionssystem ausprobieren und u.a. ihre Squads aufrüsten dürfen, stehen die bisherigen Einführungsinhalte der Kampagne mit Level-1-Squads jetzt allen Spielern offen."Führe deine Gruppe von Soldaten in Gefechte epischen Ausmaßes, in denen Infanterie, gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge auf den berühmtesten Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs aufeinandertreffen", heißt es auf der offiziellen Webseite über das Spiel. Wer noch mehr erfahren möchte, sollte einen Blick in unsere Vorschau werfen.Letztes aktuelles Video: ContentUpdate At the Reichstag Walls