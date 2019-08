X4: Foundations: Erste Erweiterung X4: Split Vendetta im Anflug - 4Players.de

Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC)

Egosoft wird die erste Erweiterung X4: Split Vendetta und das Update 3.0 für X4: Foundations noch in diesem Jahr veröffentlichen.X4: Split Vendetta (Preis: 14,99 Euro) wird das nächste Kapitel in der X4-Geschichte aufschlagen. Die Erweiterung vergrößert den Umfang des Universums "enorm" (laut Entwickler) und führt zwei neue Split-Familienclans ein, zusammen mit deren Wirtschaft, neuen Schiffen, Waffen und Stationsmodulen. Für Update 3.0 werden "spannende neue Missionen und Abenteuer" versprochen.X4: Split Vendetta ist die erste von zwei Erweiterungen, die den Besitzern der X4: Foundations Collector's Edition zur Verfügung stehen werden. Am Egosoft-Stand in Halle 10.2 ("Indie Village") wird man einen ersten Blick auf X4 Version 3.0 werfen können.Letztes aktuelles Video: Split Vendetta - Trailer