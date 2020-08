X4: Foundations: In der zweiten Erweiterung besucht man die Wiege der Menschheit

Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC) Screenshot - X4: Foundations (PC)

Egosoft hat X4: Wiege der Menschheit (Englisch: X4: Cradle of Humanity) als zweite Erweiterung für X4: Foundations angekündigt. In dem Add-on wird man zur Erde zurückkehren, wobei das Universum des Hauptspiels mit neuen Sektoren vergrößert wird. Zwei terranische Fraktionen mitsamt ihrer Wirtschaft, Schiffen, Waffen und Stationen werden u.a. hinzugefügt."Neue Spielstarts werden die Identität und die politische Haltung der Terraner-Fraktionen näherbringen und eine alternative Perspektive auf die Ereignisse in der Geschichte von X4: Foundations bieten. X4: Wiege der Menschheit wird auch ein Licht auf das werfen, was mit der Erde in den Jahrzehnten seit der Abschaltung der Sprungtore geschehen ist. Darüber hinaus wird eine bestimmte Piratenfraktion, die den Fans der Reihe bekannt ist, ein dramatisches Comeback feiern", versprechen die Entwickler, die am 28. August 2020 um 19 Uhr einen Livestream veranstalten wollen.X4: Wiege der Menschheit soll von dem bisher größten (kostenlosen) Update für X4: Foundations begleitet werden. Das Update 4.0 soll X4 mit zahlreichen neuen Elementen erweitern. Hierzu gehören Terraforming und visuelle Verbesserungen (u.a. volumetrischer Nebel). Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.