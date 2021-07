Forza Motorsport 7: Verkauf wird Mitte September eingestellt; Entfernung aus Game Pass

Das Ende von Forza Motorsport 7 ( ab 26,90€ bei kaufen ) ist besiegelt: Nach Angaben von Eurogamer.net hat Turn 10 angekündigt, dass das Rennspiel aus dem Jahr 2017 ab dem 15. September nicht länger zum Verkauf in digitalen Stores angeboten wird. Gleichzeitig wird es auch aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt. Käufer werden nach dem Verkaufsstopp aber weiter noch weiter ihre Runden drehen dürfen und auch der Online-Service soll vorerst aufrecht erhalten werden. Aus diesem Grund bietet Microsoft aktuell sogar noch einen Rabatt an, falls noch jemand zuschlagen will, bevor das Spiel zumindest in den Download-Variante nicht mehr erhältlich sein wird. Falls man als Besitzer das Spiel irgendwann von der Festplatte löscht, gibt es auch hier Entwarnung: Wer sich vor der Deadline am 15. September zu einem Kauf entschließt, wird Forza Motorsport 7 auch danach jederzeit erneut herunterladen können.Auf Nachfrage eines Nutzers nennt Turn 10 derweil den Grund für die Entscheidung. Und wie so oft dreht es sich dabei um Lizenzrechte für Autos, Strecken und andere Inhalte, die von den Spielherstellern nur für einen begrenzten Zeitraum gesichert (und bezahlt) bzw. von den Lizenzgebern nur für für einen begrenzten Zeitraum gewährt werden.Letztes aktuelles Video: Hot Wheels Car Pack