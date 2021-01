Splatoon 2: Splatfest feiert Comeback mit Mario-Bezug

Nintendo startet am Wochenende ein neues Splatfest in Splatoon 2 ( ab 47,99€ bei kaufen ) - und dieses Mal anlässlich des 35-jährigen Jubiläums mit einem thematischen Bezug zu Super Mario. Nach Angaben von Eurogamer.net müssen sich Teilnehmer zwischen ihren zwei Lieblings-Powerups aus der Hüpfreihe entscheiden und werden anschließend den entsprechenden Teams zugeteilt. Zur Auswahl stehen die Super-Pilze, mit denen der Klempner seine Größe pimpt oder die Super-Sterne, die dem Jump'n'Run-Helden traditionell eine vorübergehende Unverwundbarkeit gewähren. Selbstverständlich erhält man je nach Wahl ein entsprechendes T-Shirt im Spiel, die man sich in diesem Fall aber sogar auch real in Nintendos Merchandise-Shop zulegen kann.Das Splatfest findet vom 15. Januar 23:00 Uhr (MEZ) bis zum 17. Januar 23:00 Uhr (MEZ) statt.Letztes aktuelles Video: Ver 430 incoming