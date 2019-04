Octopath Traveler: Gerücht: Eindeutige Hinweise auf eine PC-Version - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. April 2019, 18:50 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 06. April 2019, 10:36 Uhr:

Laut Gematsu hatte Square Enix die Ankündigung der PC-Version von Octopath Traveler auch kurzzeitig im offiziellen Blog des Publishers veröffentlicht. In dem mittlerweile wieder entfernten Beitrag wurde der 7. Juni 2019 als Releasetermin genannt. Das Rollenspiel soll bei Steam und im Square Enix Store erhältlich sein. Die offizielle Ankündigung dürfte demnach nur noch eine Frage der Zeit sein.The Game Rating and Administration Committee of Korea hat die Alterseinstufung einer PC-Version von Octopath Traveler (kurzzeitig) via Gematsu publiziert. Die PC-Fassung wird von Bandai Namco vertrieben. Der Publisher übernimmt normalerweise den Vertrieb der PC-Versionen von Square Enix in Korea. Eine PC-Version des Rollenspiels ist bisher aber nicht offiziell angekündigt worden. Bereits die Ankündigungen der PC-Umsetzungen von Okami HD und Sunset Overdrive wurden vom Game Rating and Administration Committee of Korea vorweggenommen.Octopath Traveler ist im vergangenen Jahr exklusiv für Nintendo Switch erschienen ( zum Test ). Das Spiel übertraf die Verkaufserwartungen von Square Enix. Derzeit werden ein Free-to-play-Rollenspiel für Smartphones (zunächst nur für Japan; Octopath Traveler Tairiku no Hasha) sowie ein Nachfolger für Konsole entwickelt Letztes aktuelles Video: Video-Test