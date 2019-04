Octopath Traveler: Gerücht: Erster Hinweis auf PC-Version aufgetaucht - 4Players.de

The Game Rating and Administration Committee of Korea hat die Alterseinstufung einer PC-Version von Octopath Traveler (kurzzeitig) via Gematsu publiziert. Die PC-Fassung wird von Bandai Namco vertrieben. Der Publisher übernimmt normalerweise den Vertrieb der PC-Versionen von Square Enix in Korea. Eine PC-Version des Rollenspiels ist bisher aber nicht offiziell angekündigt worden. Bereits die Ankündigungen der PC-Umsetzungen von Okami HD und Sunset Overdrive wurden vom Game Rating and Administration Committee of Korea vorweggenommen.Octopath Traveler ist im vergangenen Jahr exklusiv für Nintendo Switch erschienen ( zum Test ). Das Spiel übertraf die Verkaufserwartungen von Square Enix. Derzeit werden ein Free-to-play-Rollenspiel für Smartphones (zunächst nur für Japan; Octopath Traveler Tairiku no Hasha) sowie ein Nachfolger für Konsole entwickelt Letztes aktuelles Video: Video-Test