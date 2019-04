Octopath Traveler: PC-Umsetzung offiziell bestätigt; Termin: 7. Juni - 4Players.de

Jetzt ist die PC-Umsetzung offiziell: Octopath Traveler wird am 7. Juni 2019 erscheinen. Das Rollenspiel wird auf Steam und im Square Enix Store (auch via Steam) angeboten. Ein Preis wurde nicht genannt. Ob etwaige Verbesserungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, ist ebenfalls unklar."Acht Reisende. Acht Abenteuer. Acht Rollen, die es zu spielen gilt. Begib dich auf eine epische Reise durch die weitläufige und wundersame Welt von Orsterra und entdecke die fesselnden Geschichten der acht Reisenden. Spiele als einer von acht unterschiedlichen Charakteren, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Nebenmissionen. Erkunde die bezaubernde und doch gefährliche Welt von Orsterra, die 8 weitläufige Regionen umfasst. Entdecke die vollständige Geschichte jedes Charakters, während sich ihre Geschichte entfaltet", heißt es bei Steam Octopath Traveler ist im vergangenen Jahr exklusiv für Nintendo Switch erschienen ( zum Test ). Das Spiel übertraf die Verkaufserwartungen von Square Enix. Derzeit werden ein Free-to-play-Rollenspiel für Smartphones (zunächst nur für Japan; Octopath Traveler Tairiku no Hasha) sowie ein Nachfolger für Konsole entwickelt