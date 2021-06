Shin Megami Tensei 5: Releasetermin und erste Details (zu früh) aufgetaucht

Auf der offiziellen (japanischen) Website von Shin Megami Tensei 5 waren kurzzeitig neue Informationen über das Rollenspiels zu finden. Die Details gelangten allem Anschein nach zu früh an die Öffentlichkeit und wurden zeitnah wieder entfernt. Auf Personacentral.com wurde die "geleakten" Informationen aber festgehalten. Demnach dürfte der nächste Hauptteil der Shin-Megami-Tensei-Serie am 11. November 2021 für Switch in Japan erscheinen. Da der ursprüngliche Plan eine weltweit zeitgleiche Veröffentlichung vorsah, dürfte das Rollenspiel auch in Nordamerika und Europa ab dem 11. November erhältlich sein.Die Hauptfigur des Spiels ist ein High-School-Schüler, der eigentlich ein gewöhnliches Leben führt, sich aber nach einem "bestimmten Vorfall" in einer anderen Welt wiederfindet, die als Da'at bekannt ist. Nachdem er mit einem mysteriösen Mann fusioniert und zur "verbotenen Existenz" Nahobino wird, stürzt sich der Protagonist in den Kampf zwischen Göttern und Dämonen. "Nutzen sie verschiedene Mittel, um voranzukommen, einschließlich der Entwicklung der Kraft des Nahobino - und manchmal sogar den Einsatz der Kräfte des Bösen", heißt es in der entfernten Produktbeschreibung. Die Welt Da'at ist von einer Wüste bedeckt. Dort findet man Dämonen von der Größe von Bergen und riesige Vögel am Himmel, wobei nicht alle Dämonen grundsätzlich feindlich sind. Mehr als 200 Dämonen, darunter neue und bekannte Kreaturen, sind geplant.Es kann davon ausgegangen werden, dass die Informationen im Zuge der Nintendo-Direct-Präsentation (15. Juni um 18 Uhr) offiziell verraten werden sollten. Shin Megami Tensei 5 wird mit japanischer und englischer Sprachausgabe sowie mit deutschen Bildschirmtexten erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Erhältlich ab 2021