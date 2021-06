Shin Megami Tensei 5: Rollenspiel wird am 12. November für Switch erscheinen

Bei der Nintendo-E3-Show ist der Releasetermin von Shin Megami Tensei 5 bestätigt worden. Das Japan-Rollenspiel wird am 11. November in Japan und am 12. November weltweit für Switch veröffentlicht.Die Hauptfigur des Spiels ist ein High-School-Schüler, der eigentlich ein gewöhnliches Leben führt, sich aber nach einem "bestimmten Vorfall" in einer anderen Welt wiederfindet, die als Da'at bekannt ist. Nachdem er mit einem mysteriösen Mann fusioniert und zur "verbotenen Existenz" Nahobino wird, stürzt sich der Protagonist in den Kampf zwischen Göttern und Dämonen. "Nutzen sie verschiedene Mittel, um voranzukommen, einschließlich der Entwicklung der Kraft des Nahobino - und manchmal sogar den Einsatz der Kräfte des Bösen", heißt es in der entfernten Produktbeschreibung. Die Welt Da'at ist von einer Wüste bedeckt. Dort findet man Dämonen von der Größe von Bergen und riesige Vögel am Himmel, wobei nicht alle Dämonen grundsätzlich feindlich sind. Mehr als 200 Dämonen, darunter neue und bekannte Kreaturen, sind geplant.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer