Shin Megami Tensei 5: Japan-Rollenspiel im Überblick-Trailer

"Unfold an allusive story filled with tragic choices, make sacrifices to uphold your ideals as you pursue light or covet darkness to discover your role in the new world

Fight through a demon-infested wasteland with the Press Turn Battle System, pinpoint enemy weaknesses so you can perform consecutive actions but make one mistake and it may be your last

Turn formidable foes into worthy allies by recruiting them via negotiations, then fuse them to create demons customized to fit your playstyle

Explore the expansive world of post-apocalyptic Tokyo, fully rendered in stunning 3D utilizing Unreal Engine 4, a first for the mainline Shin Megami Tensei series"

Nintendo und Atlus haben einen Spielszenen-Trailer veröffentlicht, in dem Shin Megami Tensei 5 in knapp drei Minuten kurz umrissen wird. Das Japan-Rollenspiel wird am 11. November in Japan und am 12. November weltweit für Switch veröffentlicht. Sprachausgabe wird es auf Japanisch und Englisch geben, wobei auf der Nintendo-eShop-Produktseite nur "Englisch" steht. Englische, französische, italienische, spanische und deutsche Untertitel sind geplant.Die Hauptfigur des Spiels ist ein High-School-Schüler, der eigentlich ein gewöhnliches Leben führt, sich aber nach einem "bestimmten Vorfall" in einer anderen Welt wiederfindet, die als Da'at bekannt ist. Nachdem er mit einem mysteriösen Mann fusioniert und zur "verbotenen Existenz" Nahobino wird, stürzt sich der Protagonist in den Kampf zwischen Göttern und Dämonen. "Nutzen sie verschiedene Mittel, um voranzukommen, einschließlich der Entwicklung der Kraft des Nahobino - und manchmal sogar den Einsatz der Kräfte des Bösen", heißt es in der Produktbeschreibung von Atlus. Die Welt Da'at ist von einer Wüste bedeckt. Dort findet man Dämonen von der Größe von Bergen und riesige Vögel am Himmel, wobei nicht alle Dämonen grundsätzlich feindlich sind. Mehr als 200 Dämonen, darunter neue und bekannte Kreaturen, sind geplant.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerSPRACHEN:Features (laut Atlus)