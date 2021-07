Shin Megami Tensei 5: Story-Trailer des Japan-Rollenspiels

Nintendo Deutschland hat den Story-Trailer zu Shin Megami Tensei 5 veröffentlicht. Das Japan-Rollenspiel wird am 11. November in Japan und am 12. November weltweit für Switch veröffentlicht. Sprachausgabe wird es auf Japanisch und Englisch geben. Englische, französische, italienische, spanische und deutsche Untertitel sind geplant. Im Story-Trailer ist die japanische Sprachausgabe zu hören (deutsche Untertitel). Produktbeschreibung : "In Shin Megami Tensei 5, dem neuesten Teil der gefeierten Shin Megami Tensei-Rollenspielserie, spielt ihr einen Highschool-Schüler, der seine neuentdeckten Kräfte einsetzen muss, um mithilfe eines befehlsgesteuerten Systems in einem dämonenverseuchten Ödland zu bestehen. Dämonen stellen gefürchtete Gegner dar, können aber durch Verhandlungen auch mächtige Verbündete werden und dann in dieser sterbenden Welt an eurer Seite kämpfen. Für welches Schicksal entscheidet ihr euch?"Letztes aktuelles Video: StoryTrailer