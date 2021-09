Shin Megami Tensei 5: Die englischen Sprecher im Trailer

"Protagonist (Casey Mongillo)

Tao Isonokami (Jeannie Tirado)

Yuzuru Atsuta (Mark Whitten)

Miyazu Atsuta (Ashlyn Madden)

Ichiro Dazai (Stuart Allan)

Japanese Prime Minister / Director of Bethel Japan Hayao Koshimizu (Sean

Crisden)

Bethe’s Voice of the Seraphim Archangel Abdiel (Cissy Jones)

Shohei Yakumo (Ben Lepley)

Mother Goddess Nuwa (Laura Post)

Aogami (Daman Mills)

Sahori Itsukishima (Erica Lindbeck)

Lahmu (Kellen Goff)

Fionn mac Cumhaill (Chris Hackney)

Amanozako (Deva Marie)"

Die englischen Sprecher aus Shin Megami Tensei 5 werden von Atlus im folgenden Trailer vorgestellt. Das Japan-Rollenspiel wird am 11. November 2021 in Japan und am 12. November 2021 weltweit für Switch veröffentlicht. Sprachausgabe wird es auf Japanisch und Englisch geben. Englische, französische, italienische, spanische und deutsche Untertitel sind geplant.Letztes aktuelles Video: English Cast Reveal Gematsu hat die Liste der englischen Sprecher folgendermaßen zusammengefasst: Produktbeschreibung : "In Shin Megami Tensei 5, dem neuesten Teil der gefeierten Shin Megami Tensei-Rollenspielserie, spielt ihr einen Highschool-Schüler, der seine neuentdeckten Kräfte einsetzen muss, um mithilfe eines befehlsgesteuerten Systems in einem dämonenverseuchten Ödland zu bestehen. Dämonen stellen gefürchtete Gegner dar, können aber durch Verhandlungen auch mächtige Verbündete werden und dann in dieser sterbenden Welt an eurer Seite kämpfen. Für welches Schicksal entscheidet ihr euch?"