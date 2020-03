GameStop: Manager drängen Mitarbeiter, die Filialen trotz Corona-Krise geöffnet zu lassen

Da hat wohl jemand den Ernst der Lage noch nicht erkannt oder nimmt die Erkrankung seiner Mitarbeiter rücksichtslos für weitere Umsätze in Kauf: Wie DualShockers berichtet, sollen Leiter der Verkaufskette Gamestop ihre Mitarbeiter zumindest in den USA dazu gedrängt haben, die Filialen trotz der Corona-Epidemie geöffnet zu lassen und dafür sogar gegen Anweisungen der lokalen Behörden zu verstoßen. Man selbst sehe sich als "zentral wichtiges Geschäft" in Zeiten der Krise, da man neben Videospielen und Konsolen auch dringend benötigtes Equipment wie Webcams, Headsets, Tastaturen und Mäuse verkaufe, das z.B. für Studierende und Berufstätige bei der Heimarbeit zum Einsatz komme.In dem Memo an die Mitarbeiter hieß es offenbar wörtlich:"Due to the products we carry that enable and enhance our customers’ experience in working from home, we believe GameStop is classified as essential retail and therefore is able to remain open during this time.We have received reports of local authorities visiting stores in an attempt to enforce closure despite our classification. Store Managers are approved to provide the document linked below to law enforcement as needed."Mittlerweile ist das Unternehmen laut DualShockers aber wieder zurückgerudert und verspricht, sich den Anordnungen der Behörden zu fügen. Gleichzeitig betont man aber einmal mehr die Bedeutung für geöffnete Filialen in Zeiten, in denen eine höhere Nachfrage nach Technik-Equipment herrscht.Bereits vor ein paar Tagen geriet Gamestop in die Kritik, weil sich etliche Mitarbeiter über mangelnde Corona-Maßnahmen beschwerten ( siehe News ).