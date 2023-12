GameStop: Kooperation mit Lieferando für 16 Städte angekündigt

Gamestop: Kooperation mit Lieferando angekündigt

Wer Abends keine Lust auf Kochen hat, der greift nicht selten zum Handy und bestellt etwas beim favorisierten Lieferservice. Demnächst könnt ihr allerdings nicht nur leckeres Essen, sondern euch auch einein wenigen Minuten vor die Haustür liefern lassen.Nachdem die Restaurant-Lieferdienst-Appbereits im Mai mit Media Markt eine erste ungewöhnliche Kooperation eingegangen ist, folgt ab sofort auch. Der allseits bekannte Spielehändler bringt euch jetzt auf Wunschinnerhalb kürzester Zeit nach Hause.Die Partnerschaft zwischen Lieferando und Gamestop beginnt ab heute, dem 6. Dezember, laut Pressemitteilung in. Dabei sind unter anderem Augsburg, Köln, München oder Stuttgart, in denen ihr euch nun sowohl Neuware als auch gebrauchte Gegenstände unkompliziert und vor allem schnell bestellen könnt. Lieferando spricht vonZustellzeit.Das Angebot umfasst zum Start etwaaus dem Gamestop-Sortiment, darunter natürlich Spiele für den PC und die aktuellen Konsolen, sprich PS4, PS5, Xbox Series X | S und Nintendo Switch. Darüber hinaus könnt ihr auch Controller, die Konsolen selbst, sowie verschiedenes Zubehör bestellen. Sogar Trading-Cards und Sammlerstücke werden über Lieferando angeboten.Aktuell beteiligen sich, in Zukunft sollen es noch mehr werden. Voraussichtlich Anfang 2024 werden die restlichen Städte, in denen Gamestop vor Ort vertreten ist, nach und nach in der Lieferando-App vertreten sein. "Wir freuen uns riesig, GameStop als Exklusivpartner auf unserer Plattform zu begrüßen. Videospiele gehören zu den Top-Interessen der Lieferando-Community, und die wird es lieben, unsere Plattform als One-Stop-Shop für gutes Essen und Gaming zu nutzen", heißt es von Javier Naval Parra, dem Bereichsleister Lebensmittel und Einzelhandel bei Lieferando.Je nach Stadt könnt ihr euch die benötigen Konsolen, Spiele und ähnliches von Montag bis Samstag innerhalb der klassischen Gamestop-Öffnungszeiten liefern lassen. Beachtet jedoch, dass es zum einen einengibt und zusätzlich einein Höhe von 0,99 Euro erhoben wird. Also ganz ähnlich wie bei der im Mai gestarteten, die es mittlerweile in weitere Städte geschafft hat.