Serious Sam 2: Update 2.90 bringt u.a. neue Waffen in die PC-Fassung

Nicht nur Serious Sam 4 hat heute auf dem PC Modding-Support bekommen . Zur Feier von 20 Jahren Serious Sam hat Croteam zusätzlich ein Update zu Serious Sam 2 ( ab 26,00€ bei kaufen ) aus dem Jahr 2005 veröffentlicht ( siehe Steam ). Update 2.90 wurde von Nathan Brown (Modder von Serious Sam 2 und langjähriges Croteam-Mitglied) erstellt und bietet eine Reihe von Verbesserungen im Spielablauf sowie zwölf bisher unveröffentlichte Multiplayer-Maps - so der Hersteller.Neu dabei sind u.a. "Dual-Wielding, Enemy Multiplier und neue Waffen". Für die Original-Xbox dürfte das Update vermutlich nicht mehr veröffentlicht werden. Hier das komplette Changelog für den PC:- Sam can now wield a brand new weapon called the BeamGun (aka The Ghost Buster from the original Serious Sam design document)- Enemy multiplier option is now available in singleplayer and co-op. Go, create your own Legion System in Serious Sam 2.- Duke it out on 12 previously unreleased multiplayer maps, coming to you straight from the dusty basement at Croteam HQ. Those include Yodeller, Stadium, Hole, Desert Temple, and more.- A brand new Flame-Thrower weapon is now available to all you modders out there, and so is the napalm item, so you can feed it.- Sam finally learned to dual wield all of his toys. That's pretty cool if I do say so myself.- You know what else is cool? The ability to sprint. Well, Sam can do that now, too.- He can also Rocket Jump, just like in the classics.- Get lost no more with the brand new Enemy, NPC, and Objective radar.- Fixed the notorious profile corruption issue. It's been five million years, but we got there.- The RollerBall in "The Road to Ursul" level will no longer self destroy!- Uzis firing speed has been doubled and the damage per bullet reduced from 10 to 9. Such balance!- Fixed statistics menu not showing correctly when skipping movies.- Colt Reloading has been added.- Hud, menu, and mic textures have been upscaled by 2x!- All fonts are now available in shiny high definition, thanks to the House Of Sam.- Improved animations for the Chainsaw, Rocket, and Grenade launchers.- Screen and Bullets animation fix for Minigun.- Menu fonts no longer force proportional shadow direction and shadow distance in the menu parameters.- Fixed mapping for the Uzi weapon mesh.- Fixed mapping for the Minigun weapon mesh.- Crosshair selection has been added, and it comes with different color and size options!- New menu image and menu music have been added!- Added a new "Special Thanks" section to the Extras menu.- MODDING – Added the ability to specify mouse cursors.- MODDING – Added saved cvars to show/hide the cheats info, and paused message.- MODDING – Added debug menu available in the editor to control debug variables. Invoked with the '.' key.- MODDING – Added "sam_bSkipMovies" saved cvar to skip the level intro and outro movies. Applies during gameplay and also stops the menu "attract" movies from playing.- MODDING – Added visible version of Entity ID to the Serious Editor 2 entity properties panel.- MODDING – Added ability to specify mouse cursors (In the Serious Editor).