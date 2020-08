Necromunda: Underhive Wars: Die taktischen Schlachten im Warhammer-40.000-Universum beginnen am 8. September

Focus Home Interactive hat den Releasetermin bestätigt. Necromunda: Underhive Wars wird am 8. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Adaption des gleichnamigen Tabletops von Games Workshop ist nach Mordheim: City of the Damned das zweite Spiel von Rogue Factor.Necromunda ist ein Taktikspiel im Warhammer-40.000-Universum mit schnellen Kämpfen (Mischung aus Echtzeit-Bewegung und Runden-Kämpfen) und vielen Anpassungsmöglichkeiten der Gang-Charaktere. Gesteuert wird das Geschehen aus der Verfolgerperspektive.In den taktischen Gefechten bekämpfen sich rivalisierende Gangs (House Orlock, Escher und Goliath) im düsteren und dreckigen Untergrund der gigantischen "Hive Cities". Drei Spielmodi, die allesamt von einer "Karriere" verbunden werden, sind geplant: Endlose Kampagne (Conquest-Modus mit 4X-Strategie-Mechaniken zwischen den Kämpfen), PvE-Gefechte und PvP-Scharmützel (Spieler gegen Spieler). Die Gangs bzw. ihre Mitglieder können ausführlich individualisiert werden - sowohl die Optik als auch die Spielweise bzw. die Ausrüstung, wobei die Entwickler Optik und "Buffs" strikt voneinander trennen wollen. Im Verlauf der Karriere wird man immer mehr Fertigkeiten, Waffen und Verbesserungen verdienen und so Zugriff auf neue Spielstile erhalten. Generell heißt es, dass die Gang-Mitglieder mit jeder gewonnenen Schlacht stärker werden und neue Skills sowie Ausrüstung erhalten. Da der Tod und die Verletzungen eines Charakters jedoch permanent sind, muss man wohl oder übel mit den Konsequenzen leben.Letztes aktuelles Video: Termin Trailer