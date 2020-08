Necromunda: Underhive Wars: Überblick über taktische Kämpfe, rivalisierende Gangs und den Fortschritt

In Necromunda: Underhive Wars kämpfen rivalisierende Gangs in den dunklen Tunneln des Underhive um Macht, Reichtum und Ehre. Dabei führt man entweder Escher (Nahkämpferinnen), Goliath (genmanipulierte Ungetüme) und Orlock (Fernkampfspezialisten) in die taktischen Kämpfe und kann seine Gangmitglieder ausführlich spezialisieren und anpassen, z.B. Waffen, Fertigkeiten, Rüstungen, Klassen- und Gang-spezifische Perks. Generell heißt es, dass die Gang-Mitglieder mit jeder gewonnenen Schlacht stärker werden und neue Skills sowie Ausrüstung erhalten. Da der Tod und die Verletzungen eines Charakters jedoch permanent sind, muss man wohl oder übel mit den Konsequenzen leben.Das Taktik-Rollenspiel im Warhammer-40.000-Universum mit schnellen Kämpfen (Mischung aus Echtzeit-Bewegung und Kämpfen in Runden-Manier) wird aus der Verfolgerperspektive gesteuert. Die Nutzung der Vertikalität der Levels und die interaktiven Möglichkeiten der Umgebung sollen sich entscheidend auf den Ausgang der Kämpfe auswirken. Drei Spielmodi, die allesamt von einer "Karriere" verbunden werden, sind geplant. Hierzu gehört eine Story-Kampagne für Einzelspieler rund um Treue, Verrat und Gang-Kriege. Dann gibt es noch Operationen, die sich als prozedrual generierte Missionen für den Gang-Fortschritt entpuppen. Last but not least kann man im Mehrspieler-Modus gegen bis zu drei andere Spieler antreten.Necromunda: Underhive Wars wird am 8. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Adaption des gleichnamigen Tabletops von Games Workshop ist nach Mordheim: City of the Damned das zweite Spiel von Rogue Factor.Letztes aktuelles Video: ÜberblickTrailer